“وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح”.. شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446

يعتبر برنامج “الضمان الاجتماعي المطور” أحد أضخم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة، حيث يثير اهتمام عدد كبير من “المواطنين السعوديين” الراغبين في معرفة أهليتهم للاستفادة من البرنامج، يتيح هذا البرنامج لكل مواطن سعودي الحصول على الدعم الحكومي الضروري في حال كانوا في حاجة ماسة لهذه المساعدات، ويأتي ذلك تنفيذًا للقوانين السعودية التي تكفل حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، سنتعرف سويًا على أهم شروط أهلية الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عنه.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يسعى العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل في “برنامج الضمان الاجتماعي المطور” إلى معرفة الشروط الضرورية للحصول على هذا الدعم، ومن ضمن شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور:

يجب على “المتقدم” للضمان الاجتماعي المطور أن يكون “سعودي” الجنسية ومقيم بصفة دائمة في السعودية.

يجب أن لا يكون “المتقدم” مقيمًا في أي من المستشفيات أو مراكز الرعاية الاجتماعية في المملكة، أو يكون في السجن، حيث يتم فقدان الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي في تلك الحالات.

يجب أن يكون دخل المواطن أقل من “1100 ريال سعودي” شهريًا.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أصول تحمل قيمة مادية مرتفعة.

تهدف شروط أهلية الضمان الاجتماعي إلى تحديد “الأهلية” للحصول على الدعم الحكومي وفقًا لبرنامج “الضمان الاجتماعي” المطور في المملكة.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الآن الاستعلام عن “أهلية الضمان الاجتماعي المطور” في المملكة العربية السعودية بطرق متعددة، ومن بين هذه الطرق الأكثر سهولة:

قم بالدخول إلى موقع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

انتقل إلى المنفذ الوطني الموحد المخصص للخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم وكلمة المرور” الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى “القسم المخصص” للدعم والحماية الاجتماعية.

أدخل رقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بك.

اضغط على كلمة “استعلام” للحصول على نتيجة “دراسة الأهلية” ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً أم لا للحصول على الدعم المقدم.

يمكن أيضًا الاستعلام من خلال إدخال “رقم الهوية الوطنية” للمتقدم عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت، مما يسهل عملية التحقق من الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور بشكل فعال وسلس.