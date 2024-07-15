كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وأهم شروط التسجيل

أتاحت وزارة العمل العراقية تحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والذي تقدمه الحكومة لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بهدف تحسين مستوى معيشتهم، وأعلنت الوزارة عن رابط إلكتروني للتسجيل والاستعلام عن الدفعة عبر منصة “مظلتي” للاستفادة من الدعم، كما أوضحت بدورها أهم الشروط الواجب توافرها للاستفادة منه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أفصحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الأخيرة، والذين استوفوا شروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة، تقدم الوزارة هذا الدعم للأسر الفقيرة، وقد وفرت إمكانية الاستعلام عن الأسماء عبر منصة “مظلتي”، التي أُطلقت لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حرصًا على راحة المواطنين وتسهيلًا للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، قدمت وزارة العمل العراقية خطوات بسيطة للاستعلام عن أسماء المشمولين بصيغة PDF:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

تحديد الوجبة التي ترغب في الاطلاع عليها والنقر على أيقونة الاستعلام.

الانتظار حتى اكتمال تحميل الأسماء بنجاح.

بعد التحميل، يمكن البحث عن الاسم المطلوب.

إذا لم تجد اسمك بين المقبولين، يُنصح بالانتظار حتى الإعلان عن الأسماء الجديدة في الأيام القادمة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الضوابط والمعايير للراغبين في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية المقدم لدعم الأسر المحتاجة، والشروط المحددة هي كالتالي: