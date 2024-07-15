استعلم عنها وادفعها وانت في البيت.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 وطريقة سدادها عن طريق تطبيق إنستا باي

يبحث الكثير من المواطنين حاليًا عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024، وذلك مع بداية كل شهر، حيث شهدت معدلات البحث ارتفاعًا بارزًا، يبحث العديد عن كيفية استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2024، ومكان وسائل الدفع لتجنب الغرامات المحتملة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

ثم ادخل البيانات المطلوبة على الشاشة، مثل اسم العميل، كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني، ورقم المحمول.

بعد ذلك اضغط على زر “إرسال رقم التأكيد” لإرسال رمز التأكيد على رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل.

ثم انقر على أيقونة “أكمل”.

قم بتحديد رقم سري جديد وتأكيد إنشاء الحساب.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على فاتورتك ودفعها عبر الموقع بسهولة ودون مشاكل، مما يساعدك في تفادي أي غرامات محتملة.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق تطبيق إنستا باي

لدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شبكة we على موقع المصرية للاتصالات، يمكنك اتباع الخطوات التالية: