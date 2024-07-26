” سجل وامتلك سكن فورًا ” .. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

وفرت الحكومة في الجزائر للمواطنين رابط مباشر يمكن من خلاله التسجيل بسهولة في سكنات عدل 3، وهو أحد البرامج الهامة التي تتيح للمواطنين من بعض الفئات الحصول على سكن خاص بهم، بعد التأكد من توافر عدد من الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المختصة، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 وما هي الشروط المطلوبة.

التسجيل في سكنات عدل 3

وفرت الحكومة الجزائرية إمكانية تقديم المواطنين الجزائريين، وذلك سواء المقيمين أو المغتربين، في برنامج سكنات عدل 3 عبر الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية ابحث عن تطبيق سكنات عدل على متجر جوجل بلاي وقم بتثبيته.

أو قم بفتح موقع عدل الرسمي عبر الإنترنت.

قم ببدء عملية التسجيل من خلال التطبيق أو الموقع.

حدد الولاية التي تتبع لها ضمن الخيارات المتاحة.

قم بإدخال رقمك الوطني ورقم الضمان الاجتماعي الخاصين بك.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف، حيث سيتم إرسال رمز التحقق إليه.

قم بإدراج المستندات اللازمة التي يطلبها النظام.

انقر على مربع إرسال الطلب لإتمام العملية.

ستتلقى رسالة على هاتفك تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لزيادة فرصه في الحصول على سكن ضمن برنامج سكنات عدل 3، وتتمثل فيما يلي: