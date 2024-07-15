مبروك مقدما.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 الشعبتين العلمي والأدبي عبر موقع الوزارة وموعد اعلان النتائج

قريبًا، سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024، مع اقتراب هذا الموعد المنتظر، يبحث العديد من الطلاب عن كيفية استعلام النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية للشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024:

ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم انتقل إلى علامة تبويب “خدمات الوزارة”.

اختر أيقونة “نتائج الثانوية العامة”.

ثم حدد القسم الملتحق به الطالب، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

حدد العام الدراسي، وهو عام 2024.

أدخل رقم الطالب في المكان المخصص لذلك.

انقر على كلمة “أنا لست روبوت”.

أخيرًا، انقر على كلمة “عرض النتيجة”.

بعد لحظات، ستظهر النتيجة أمامك بكل سهولة، متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بالطالب.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن

طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليمن صنعاء ينتظرون بفارغ الصبر نتائجهم لعام 2024، وفقًا لوزارة التربية والتعليم اليمنية، من المتوقع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب، سواء كانوا في الشعبة العلمية أو الأدبية، خلال الساعات القادمة، تلك النتائج تأتي بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في شهر مايو الماضي، وبدء الكنترولات في عمليات التصحيح ورصد الدرجات، سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج بعد إعلان وزير التربية والتعليم اليمني أسماء الأوائل في كلا الشعبتين، العلمية والأدبية، تُعلن النتائج تباعًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث سيتم رفعها رسميًا خلال الساعات القادمة على المواقع الرسمية المخصصة.