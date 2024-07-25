“الحلم بقى حقيقة 1000000$” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 1 مع الإعلامي مصطفى الأغا

يبحث الكثير من عشاق قناة mbc عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث تحقق المسابقة كل ما تحلم به سواء بيت أو ذهب أو مال أو سيارة، لأن مبلغ الجائزة كبير جداً يصل إلى 1000000 دولار، أو الفوز بكيلو ذهب أو الفوز السحب الشهري 100000 دولار، تحظى مسابقة الحلم بمتابعة ملايين المشاهدين في الوطن العربي وذلك بسبب مصداقية المتسابقة، لأن السحب يتم على الهواء مباشرةً وهذا يجعل المسابقة أكثر شفافية، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم هي واحدة من أفضل المسابقات في الوطن العربي فهي تحقق أحلام الفائزين، فقط كل ما عليك إرسال رسالة نصية عبر الرقم المرادف لبلدك متضمنة كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية، ثم قم بالإجابة عن الأسئلة التي يتم طرحها عليك ويجب الإجابة على سؤال واحد صحيح كحد أدنى تعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات العربية التي تم إنشاؤها لمنح الفرد فرصة تحقيق حلمه، وذلك حيث يجب عليه أولًا الاشتراك في لتقوية فرصة الفوز بالمسابقة، ثم تابع حلقات البرنامج على قناة mbc 1 لمتابعة السحب المباشر يمكن تكون أنت الفائز.

شروط الاشتراك بمسابقة الحلم

وضعت إدارة قناة mbc مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المشتركين في مسابقة الحلم حتى يتسنى لهم فرصة الفوز بالمليون دولار، تتلخص هذه الشروط في الآتي: