لولو يا لولو وينك.. استقبل احدث ترددات قناة وناسة بيبي 2024 وسلى أطفالك وفرحهم بأغاني لولو

قناة وناسة بيبي هي إحدى القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة، تتميز القناة بمحتواها الآمن والممتع للأطفال، والذي يشمل الرسوم المتحركة، والأغاني التعليمية، والبرامج التفاعلية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتطوير معارفهم بشكل ممتع وجذاب، تهدف القناة إلى تقديم محتوى يحقق التوازن بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى العديد من الأسر التى ترغب فى محتوى مناسب لأطفالهم.

برامج قناة وناسة بيبي

تتنوع برامج قناة وناسة بيبي لتشمل:

مسلسلات رسوم متحركة مثل لولو الشطورة وسوبر سوار والأبطال الخارقين.

الأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية والحروف والأرقام بطريقة ممتعة.

البرامج الترفيهية مثل مغامرات سندباد وحكايات من الزمن الجميل.

البرامج الترفيهية مثل مغامرات سندباد وحكايات من الزمن الجميل. البرامج التفاعلية التي تشجع الأطفال على المشاركة في الأنشطة المختلفة.

مميزات قناة وناسة بيبي

من اهم مميزات قناة وناسة بيبي تابع ما يلي:

تحرص القناة على تقديم محتوى هادف يناسب قيم المجتمع العربي ويعزز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

تبث القناة بباقة من الترددات التي تضمن جودة عالية للصوت والصورة.

تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تُلبي احتياجات مختلف الأعمار.

تحرص القناة على توفير بيئة آمنة للأطفال خالية من أي محتوى عنيف أو غير لائق.

ترددات قناة وناسة بيبي

لمعرفة ترددات قناة وناسة بيبي تابع ما يلي:

على النايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

على عرب سات