طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 “هنـــا” اعرف معاشك وصل كام

يتم تساؤل من جانب الكثير من الأشخاص عن خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وذلك مع حيز اقتراب موعد صرف هذا الدعم الخاص بـ تكافل وكرامة فمن الممكن أن يتم بسهولة الاستعلام عن تلك المعاشات بشكل إلكتروني على حسب الخطوات التي تم توضيحها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي سوف ارفقها لكم.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

مع قرب صرف دعم تكافل وكرامة يقوم العديد من الأشخاص بالتساؤل عن خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك المعاشات بمنتهى السهوله واليسر بالسير على الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى التوجه لموقع الوزارة الرسمي من هنا

الخطوة الثانية اختيار ايقونة تكافل وكرامة من ضمن الخيارات المتوفرة أمامك.

الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له

الخطوه الاخيره الضغط على ايقونة استعلام

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

لقد بينت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك شروط لازمة يجب توفرها في المواطنين الذين يريدون الحصول على دعم تكافل وكرامة فمن هذه الشروط كل ما يلي: