بــرابــط مباشـــر.. الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس yemenexam.com

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة صنعاء اليمن 2024 في الإستعلام عن النتائج بالإسم حيث حاليًا تقوم الإلكترونات بإدخال جميع المعلومات والدرجات التي تخص طلاب الثالث الثانوي إلى النظام الآلي حتى تستعد لنشرها على موقع الإدارة العامة أو موقع الوزارة حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول عليها من خلال الإسم عبر الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في اليمن، ولقد قام الناطق الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالتوضيح أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانويه بعد أيام قليلة وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم

يمكن لجميع طلاب الثالث الثانوي الإستعلام عن النتائج بالاسم باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الإدارة العامة للإختبارات من خلال هذا الرابط، أو موقع وزارة التربية اليمنية.

النقر على”النتائج”.

إختيار القسم (علمي أو أدبي).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب و رقم PSN الموجود فيها.

وبعدها الضغط على”بحث”.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024

إلى جانب ذلك فقد قامت الوزارة بالإعلان عن بعض النقاط الهامة الخاصة بموعد نتائج الثانوية العامة وهي: