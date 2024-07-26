بــرابــط مباشـــر.. الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 برقم الجلوس yemenexam.com

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة صنعاء اليمن 2024 في الإستعلام عن النتائج بالإسم حيث حاليًا تقوم الإلكترونات بإدخال جميع المعلومات والدرجات التي تخص طلاب الثالث الثانوي إلى النظام الآلي حتى تستعد لنشرها على موقع الإدارة العامة أو موقع الوزارة حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول عليها من خلال الإسم عبر الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في اليمن، ولقد قام الناطق الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالتوضيح أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانويه بعد أيام قليلة وذلك عبر صفحته على فيسبوك.
نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم
يمكن لجميع طلاب الثالث الثانوي الإستعلام عن النتائج بالاسم باتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع الإدارة العامة للإختبارات من خلال هذا الرابط، أو موقع وزارة التربية اليمنية.
- النقر على”النتائج”.
- إختيار القسم (علمي أو أدبي).
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب و رقم PSN الموجود فيها.
- وبعدها الضغط على”بحث”.
موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024
إلى جانب ذلك فقد قامت الوزارة بالإعلان عن بعض النقاط الهامة الخاصة بموعد نتائج الثانوية العامة وهي:
- قامت الوزارة بإصدار بيان رسمي لتقوم بتهدئة الطلاب يتضمن جميع الخطوات التي تمر بها النتائج قبل الإعلان عنها.
- وقامت بتأكيد أن النتائج سوف يعلن عنها خلال أيام قليلة وأنه يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال موقع الإدارة العامة للإختبارات.
- إلى جانب ذلك فإنه يمكن الإستعلام عن نتائج الثالث الثانوي صنعاء 2024 اليمن من خلال الإتصال على 160 من خلال أي هاتف أرضي.
- قامت الوزارة بالكشف عن أسماء الطلاب الأوائل على الصف الثالث الثانوي (علمي وأدبي).