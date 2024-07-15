نزلها لأطفالك واستمتع بما تعرضه.. تردد قناة ماجد للأطفال 2024 على نايل سات وعرب سات 

تعتبر قناة ماجد من القنوات التى تهتم بتناول أهمية ودور القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الترفيه والتعليم حيث تعد قناة ماجد واحدة من القنوات البارزة في هذا المجال والتى تسعى لتلبية احتياجات الأطفال من خلال تقديم برامج متنوعة تجمع بين التعليم والترفيه بطريقة مبتكرة ومسلية بفضل تركيزها على المحتوى التعليمي الذي يشمل تعلم اللغات الرياضيات العلوم والقيم الإيجابية كما تساهم قناة ماجد في تعزيز تطوير الأطفال عقليا وعاطفيا وتقدم القناة أيضا برامج ترفيهية مثل الرسوم المتحركة والبرامج الكوميدية التي تعزز من خيال الأطفال وتنمي مهاراتهم الاجتماعية بجودة عالية.

تردد قناة ماجد على عرب سات ونايل سات

هذه هي الترددات الدقيقة لقناة ماجد للأطفال على الأقمار الصناعية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11938 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (SR): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12034 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (SR): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

مميزات قناة ماجد

قناة ماجد هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال وتتميز بعدة جوانب تربوية وترفيهية تجعلها شهيرة ومحبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء إليك بعض من مميزات قناة ماجد: