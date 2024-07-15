Aadl 3 inscription 2024 dz.. رابط التسجيل في عدل 3 بالهاتف وشروط التسجيل في السكنات

رابط التسجيل في عدل 3 فبعد طرح أكثر من ربع مليون شقة بأسعار مناسبة في كافة الولايات داخل الجزائر، تواصل البحث وتسجيل الدخول للتسجيل في سكنات عدل 3 سواء من خلال تطبيق الهاتف أو الموقع الرسمي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية التسجيل في سكنات عدل 3.
رابط التسجيل في عدل 3
كشف المدير العام للوكالة الوطنية عن الرابط (inscription.aadl.dz 2024) للتسجيل في عدل 3 عبر المتصفح على أن يكون المتقدم لديه البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، وإليكم خطوات التسجيل:
- الدخول على رابط التسجيل في عدل 3.
- اضغط على أيقونة “تسجيل”.
- ادخل البيانات المطلوبة وراجعها جيدا، بعد الموافقة على الشروط اضغط “موافق”.
- قم بتحديد الولاية التابع لها.
- سجل رقم التعريف الوطني.
- سجل رقم الضمان الاجتماعي.
- أدخل رقم الهاتف الخاص بك.
- قم بتأكيد البيانات بإدخال الرمز المرسل إليك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.
- ستصلك رسالة تفيد بإتمام التسجيل والرقم التسلسلي.
طريقة التسجيل في عدل 3 عبر الهاتف
في خطوات بسيطة يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 عبر الهاتف بالخطوات التالية:
- الدخول على تطبيق (التسجيل في عدل) من الهاتف والذي يتم تحميله من متجر التطبيقات.
- اختر الولاية الخاصة بك.
- ادخل رقم تعريفك الوطني.
- ادخل رقم ضمانك الإجتماعي.
- ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.
- ادخل رمز التحقق المرسل إليك.
- انقر على “تأكيد البيانات”.
- ستصلك رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح، مصحوبة بالرقم التسلسلي الذي يفيدك في تسجيل الدحول للتطبيق بعد ذلك.
شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024
يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم للتسجيل في سكنات عدل3:
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- يتراوح عمره بين 19 عام إلى 70 عام.
- أن يكون دخله الشهري بين 24 ألف دينار و118 ألف دينار.
- أن يقدم إثبات قدرته على سداد الأقساط.
- عليه دفع الرسوم الأولية التي سيتم تحديدها.
- أن يكون المتقدم غير مستفيد من المشاريع السابقة، وألا يكون لديه أي سكن ملك.