Aadl 3 inscription 2024 dz.. رابط التسجيل في عدل 3 بالهاتف وشروط التسجيل في السكنات

رابط التسجيل في عدل 3 فبعد طرح أكثر من ربع مليون شقة بأسعار مناسبة في كافة الولايات داخل الجزائر، تواصل البحث وتسجيل الدخول للتسجيل في سكنات عدل 3 سواء من خلال تطبيق الهاتف أو الموقع الرسمي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية التسجيل في سكنات عدل 3.

رابط التسجيل في عدل 3

كشف المدير العام للوكالة الوطنية عن الرابط (inscription.aadl.dz 2024) للتسجيل في عدل 3 عبر المتصفح على أن يكون المتقدم لديه البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، وإليكم خطوات التسجيل:

الدخول على رابط التسجيل في عدل 3.

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ادخل البيانات المطلوبة وراجعها جيدا، بعد الموافقة على الشروط اضغط “موافق”.

قم بتحديد الولاية التابع لها.

سجل رقم التعريف الوطني.

سجل رقم الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم الهاتف الخاص بك.

قم بتأكيد البيانات بإدخال الرمز المرسل إليك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

ستصلك رسالة تفيد بإتمام التسجيل والرقم التسلسلي.

طريقة التسجيل في عدل 3 عبر الهاتف

في خطوات بسيطة يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 عبر الهاتف بالخطوات التالية:

الدخول على تطبيق (التسجيل في عدل) من الهاتف والذي يتم تحميله من متجر التطبيقات.

اختر الولاية الخاصة بك.

ادخل رقم تعريفك الوطني.

ادخل رقم ضمانك الإجتماعي.

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

ادخل رمز التحقق المرسل إليك.

انقر على “تأكيد البيانات”.

ستصلك رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح، مصحوبة بالرقم التسلسلي الذي يفيدك في تسجيل الدحول للتطبيق بعد ذلك.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024

يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم للتسجيل في سكنات عدل3: