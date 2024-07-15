بالتزامن مع موعد صرف دعم تكافل وكرامة 2024 “أعرف الشروط الأساسية للحصول على الدعم”

جميع الأشخاص في مصر الذين يكونوا مستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يريدون الاطلاع على موعد صرف دعم تكافل وكرامة الذي تم تحديده من جانب وزارة التضامن الاجتماعي فكما نعلم انه هناك موعد ثابت ومحدد من جانب الوزارة لصرف هذا الدعم ولكن قد يتأخر صرف الدعم أو يتقدم لذا يتم التساؤل عن موعد الصرف وفيما يلي سوف نرفق لكم.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

يقترب للغاية موعد صرف تكافل وكرامة للشهر الحالي من يوليو 2024 اذ ان وزاره التضامن الاجتماعي نوهت ان دعم تكافل وكرامة سيتم صرفه في يوم 15 يوليو 2024 ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم يحصل عليه جميع المواطنين المتوفر بهم شروط البرنامج من ضمنها ما يلي:

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الدخل الشهري المحدود أن يكون المواطن من ضمن الفئات المستحقة من ضمنهم الأيتام والارامل وابناء الشهداء وغيرهم من الفئات الاخرى.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

مع اقتراب موعد صرف تكافل وكرامة يزداد البحث من جانب العديد من المواطنين حول التعرف على كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك المعاشات بكل سهوله الكترونيا عن طريق السير على الخطوات المقبلة: