سهله وبسيطة وطعمها جنان.. مكونات وطريقة عمل كيكة النسكافية في المنزل.. الاطفال هيحبوها

كيكة النسكافيه هي واحدة من أشهى أنواع الحلويات التي تجمع بين طعم القهوة الغني ونعومة الكيك، تعد هذه الكيكة خيارا مثاليا لعشاق القهوة، حيث يتميز طعمها بقوة النسكافيه التي تضفي عليها نكهة مميزة ودفءا لذيذا، تتميز كيكة النسكافيه بكونها سهلة التحضير وتناسب مختلف المناسبات، من الاحتفالات الكبيرة إلى التجمعات البسيطة في المنزل، مزيج القهوة مع مكونات الكيك الأساسية مثل الدقيق والسكر والبيض يخلق توازنا رائعا بين الحلاوة والطعم القوي للقهوة، مما يجعلها تجربة ممتعة لكل محبي الحلويات.

المكونات كيكة النسكافيه

1 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نسكافيه أو حسب الذوق

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة تحضير كيكة النسكافيه