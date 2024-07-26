سهله وبسيطة وطعمها جنان.. مكونات وطريقة عمل كيكة النسكافية في المنزل.. الاطفال هيحبوها

كيكة النسكافيه هي واحدة من أشهى أنواع الحلويات التي تجمع بين طعم القهوة الغني ونعومة الكيك، تعد هذه الكيكة خيارا مثاليا لعشاق القهوة، حيث يتميز طعمها بقوة النسكافيه التي تضفي عليها نكهة مميزة ودفءا لذيذا، تتميز كيكة النسكافيه بكونها سهلة التحضير وتناسب مختلف المناسبات، من الاحتفالات الكبيرة إلى التجمعات البسيطة في المنزل، مزيج القهوة مع مكونات الكيك الأساسية مثل الدقيق والسكر والبيض يخلق توازنا رائعا بين الحلاوة والطعم القوي للقهوة، مما يجعلها تجربة ممتعة لكل محبي الحلويات.
المكونات كيكة النسكافيه
- 1 كوب دقيق
- 1 كوب سكر
- 1/2 كوب زيت نباتي
- 1/2 كوب حليب
- 2 ملعقة كبيرة نسكافيه أو حسب الذوق
- 3 بيضات
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- رشة ملح
طريقة تحضير كيكة النسكافيه
- تحضير الفرن: سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- تحضير خليط النسكافيه: في وعاء صغير، امزج النسكافيه مع قليل من الماء الساخن حتى يذوب تماما واتركه جانبا ليبرد.
- خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلط الدقيق، البيكنج باودر، والملح.
- خلط المكونات الرطبة: في وعاء آخر، اخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط خفيفا وكريمي، أضف الزيت، الحليب، والفانيليا واخلط جيدا.
- دمج المكونات: أضف خليط الدقيق إلى خليط البيض تدريجيا، وامزج حتى يتجانس، ثم أضف خليط النسكافيه المذاب وامزج حتى تحصل على خليط متجانس.
- خبز الكيك: صب الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، اخبز في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويخرج السكين نظيفا عند إدخاله في المنتصف.
- التبريد والتقديم: اترك الكيك ليبرد تماما قبل إزالته من القالب وتقديمه.