“تصميم عصري وأنيق” مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra اقوى هواتف سامسونج جالكسي وسعره

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“تصميم عصري وأنيق” مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra اقوى هواتف سامسونج جالكسي وسعره
"تصميم عصري وأنيق" مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra اقوى هواتف سامسونج جالكسي وسعره

شركة سامسونج أعلنت عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra، والذي جاء بمميزات عصرية ومبتكرة جعلته ينافس بقوة في الأسواق حيث جاء الهاتف ببطارية كبيرة وكاميرا أمامية ممتازة في التقاط الصور السلفي، وتزايد البحث من قبل الكثير من محبي وعشاق ومقتني هواتف سامسونج عن معرفة أهم مواصفات الهاتف الجديد وكذلك معرفة سعره وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الفقرات التالية.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم أهم مميزات هاتف سامسونج الجديد وهي كما يلي:

  • جاء الهاتف بتصميم عصري وأنيق بإطار مصنوع من مادة التيتانيوم النقي مما يجعله أكثر صلابة ومتانة.
  • الهاتف مقاوم للماء والغبار.
  • حجم شاشة الهاتف 6.8 بوصة وبدقة 1440 × 3088 بكسل.
  • شاشة الهاتف تتميز بطبقة حماية مقاومة للصدمات والخدوش.
  • جاء الجهاز بأربع كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل.
  • الهاتف يدعم خاصية الذكاء الاصطناعي.
  • يأتي مع الهاتف قلم S-Pen للرسم والكتابة بدقة عالية.
  • بطارية الهاتف كبيرة جدا بسعة 5000 مللي أمبير.
  • كذلك يدعم الهاتف شبكة الاتصال 2G و3G و4G و5G.
  • يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع.
  • الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي.
  • جاء الهاتف بعدة إصدارات من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة الإصدار الأول ذاكرة سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا.
  • الإصدار الثاني 512 جيجا مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا.
  • الإصدار الثالث من الهاتف بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا.

سعر سامسونج جلاكسي S24 الترا

تزايد البحث عن معرفة سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 الترا، لذا نوضح لكم سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 حيث بلغ سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا بنحو 999 دولار أمريكي، بينما بلغ سعر الهاتف للنسخة 512 جيجا نحو 1199 دولار أمريكي، أما بالنسبة لسعر الجهاز للنسخة 1 تيرابايت جاء بنحو 1499 دولار أمريكي.

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ahmed masoud

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