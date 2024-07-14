رابط مباشر .. أستعد الآن لـ نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2024 عموم المحافظات

غالبية الطلبة والطالبات للصف السادس الاعدادي يواصلون البحث للوصول الى رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي العراق بالرقم الامتحاني، وقد قامت وزارة التربيه والتعليم العراقية بالإشارة الى امكانية حصول الطلاب على نتيجتهم بسهولة من خلال هذا الموقع الذي خصصته وفيما يلي أرفقه لكم.

نتائج السادس الاعدادي العراق

فيمكن للطالب ان يستعلم عن نتيجته بكل سهوله وبصوره الكترونيه من دون عناء او مشقة عند انتقاله لموقع الوزارة الرسمي الذي ارفقته للاستعلام عن النتيجة فقط على الطالب اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

ادخل على موقع الوزارة الرسمي بواسطه الضغط هنا

اختر زر نتائج السادس الاعدادي من جملة الخيارات التي تجدها أمامك.

اختر المحافظه سجل السنة الدراسية

سجل رقم الامتحاني الخاص بك

اضغط على ايقونة استعلام، ومن ثم ستظهر النتيجة امامك بكل سهولة ويسر بعد ان تتبع تلك الخطوات السابق ذكرها والموضحه من جانب وزاره التربيه والتعليم في دولة العراق، ومن المعروف أن الوزارة تقوم بالسعي بشكل دائم لراحة الطلاب وتوفير الخدمات الالكترونيه لهم لكي لا يشعروا باي عناء أو مشقة

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024

لقد تم الكشف من جانب وزاره التربيه والتعليم في دولة العراق عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 اذ ان الوزارة قالت إن هذه النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة فيمكن للطالب أن يطلع عليها بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها الذي تم توفيره من جانبها للطلاب بغية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا وعدم الذهاب للمدرسة للحصول على النتيجة.