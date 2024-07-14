“نزلها في ثواني” تردد قناة بطوط على نايل سات 2024 بعد التحديث الأخير

حازت قناة بطوط على شهرة واسعة حول العالم بفضل محتواها المتميز الذي يتضمن برامج ترفيهية، أفلام كرتونية، برامج ثقافية، وأغاني ممتعة تجذب الأطفال وتميزت هذه القناة بجعلها واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المتخصصة في محتوى الأطفال، وهذا أدى إلى تفضيلها من قبل العديد من الأطفال و تسعى إدارة القناة بشكل مستمر لتحديث التردد الخاص بها لتحسين جودة المشاهدة، وهو ما يدفع العديد من الآباء والأمهات للبحث بانتظام عن التردد الجديد للقناة.

محتوى قناة بطوط علي نايل سات

يزداد البحث يومًا بعد يوم عن التردد الجديد لقناة بطوط، وذلك لأنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من الأسر التي تضم أطفالًا و تحظى هذه القناة بثقة كبيرة من الآباء والأمهات بفضل ميزاتها العديدة كما تتميز قناة بطوط بعرض محتواها بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش بالإضافة إلى ذلك، تلتزم القناة بعدم عرض أي مشاهد غير لائقة أو تحتوي على عنف، وهذا يجعلها خيارًا مفضلًا وآمنًا للأطفال وسوف نستعرض الآن قائمة الأفلام التي تعرضها قناة بطوط، وتشمل:

فيلم بطوط و الأميرة والضفدع

فيلم الجميلة والوحش و طرزان و الفار الطباخ

ويتم عر فيلم سندريلا

تردد قناة بطوط على نايل وعرب سات

يمكن العثور على التردد الجديد لقناة بطوط عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق الإعدادات التالية:

التردد: 12562

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

أما عبر القمر الصناعي عرب سات، فيمكن التقاط القناة بالإعدادات التالية: