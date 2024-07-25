لو مش عايز تسمع الفويس!.. ميزة واتساب المذهلة لتحويل الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة

كشفت منصة واتساب التابعة لشركة ميتا العالمية، عن تحديث جديد وتجريبي لجميع مستخدمي أجهزة اندرويد التي تضمن تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بالإضافة إلى أن هذه الإضافة تُتيح للمستخدم الإطلاع على المحتوى عبر تحويلها من رسائل صوتية إلى نص مكتوب، مما توفر المنصة العديد من الإضافات والتحديثات الجديدة التي يبحث عنها العديد من المستخدمين، وخاصة من لم يمكنهم الإستماع إلى الرسائل الصوتية.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

وقامت المنصة بإطلاق الإصدار التجريبي الأخير في أجهزة الأندرويد بما يشمل الـ 5 لغات لكي تتمكن من تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مع إمكانية القيام بتفعيل خاصية التشفير التام من مستخدم إلى أخر لكي يتم الحفاظ على خصوصية الرسائل، وتتوفر هذه الميزة لبعض البلدان المحددة من قبل المنصة الفورية، بما تعمل بشكل كامل على ألية تحويل الكلام إلى نص مكتوب التي تم إعتمادها على نظام التشغيل.

ميزة واتساب الجديد

وأكدت المنصة الفورية “واتساب” أن الميزة الجديدة سيتم إطلاقها في عدد من الدول المدعومة بعدة لغات مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية، وتكون هذه الميزة مثالية بشكل كبير لجميع المستخدمين الذي لا يمكنهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية وإمكانية القيام بقراءة النص المكتوب، ومن المتوقع أن يتم صدور الإصدار التجريبي لهذه الميزة من واتساب لكافة المستخدمين، بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة التجريبية للإضافة الجديدة.