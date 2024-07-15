15,000,000 دينار من مصرف النهرين لهؤلاء.. أنبــاء سارة من ززارة المالية يابختك لو منهم

15,000,000 دينار منمصرف النهرين الإسلامي في العراق، والذي يقدم خدمات مصرفية متنوعة تشمل القروض والاستثمارات والتمويل الإسلامي، حيث تأسس المصرف بهدف تقديم منتجات وخدمات مصرفية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

خدمات مصرف النهرين

يقدم المصرف قروضًا سكنية تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار عراقي، مع فترة سداد تصل إلى 15 عامًا، تتطلب هذه القروض ضمانات مثل تقديم كفيل ضامن أو رهن عقار، يوفر المصرف قروضًا شخصية للأفراد بشروط ميسرة وإجراءات سريعة، يمكن للعملاء الحصول على قروض لشراء السيارات بفوائد تنافسية وفترات سداد مرنة، يقدم المصرف تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم أنشطتها التجارية وزيادة إنتاجيتها.

كما يقدم المصرف حسابات استثمارية متعددة تناسب احتياجات العملاء الراغبين في استثمار أموالهم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، كما انه من مزايا هذا المصرف:

جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. يحرص المصرف على تقديم خدمات سريعة وفعالة للعملاء. يقدم المصرف حلولاً مالية تناسب الأفراد والشركات، مع مرونة في التعامل.

15,000,000 دينار من مصرف النهرين

مصرف النهرين يقدم مجموعة متنوعة من القروض للعام 2024، منها القروض السكنية بقيمة تصل إلى 15,000,000 دينار من مصرف النهرين بفترة سداد تصل إلى 15 عامًا، من أبرز الشروط المطلوبة للحصول على هذه القروض: