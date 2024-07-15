“NEUF”.. نتائج مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي في تونس عبر موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

تُعد نتائج مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي من أبرز المحطات التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، تعكس هذه النتائج جهود الطلاب طوال العام الدراسي وتحدد مسارهم التعليمي المستقبلي، إن إعلان النتائج لا يعكس فقط مستوى التحصيل الفردي، بل يسلط الضوء أيضًا على كفاءة النظام التعليمي وجودة التدريس في المدارس، تساهم هذه النتائج في تحفيز الطلاب على تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية، وتعد دافعًا للمدارس لتقديم أفضل البرامج التعليمية والتوجيه المستمر للطلاب نحو التفوق.

نتائج مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي

يبحث الكثير من الناس عن هذا الموضوع، ولذلك سوف نقوم بعرض بعض التفاصيل عنه من خلال النقاط التالية:

في خلال الأسبوع الماضي تم الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بشهادة التعليم الأساسي ولذلك تم الاعلان عن موعد ظهور الشهادات الخاصة بها لسنة 2024 في دولة تونس والتي يطلق عليها الناس النوفيام يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

تقوم الوزارة ببذل اقصى جهد يمكنها تحقيقه من أجل مساعدة الطلاب في رؤيا نتائجهم في الاختبارات.

قامت الحكومة بتحديد يوم 15 من شهر يوليو في سنة 2024 هو موعد ظهور نتائج مناظرة شهادة خدمة التعليم الأساسي ويتم ذلك في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت دولة تونس.

قامت الحكومة بتحديد يوم 15 من شهر يوليو في سنة 2024 هو موعد ظهور نتائج مناظرة شهادة خدمة التعليم الأساسي ويتم ذلك في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت دولة تونس. يوجد داخل النتيجة تقدير كل مادة ودرجتها وأيضا التقدير الكلي والدرجة الكلية.

وهذه الشهادة تجعل الطلاب قادرين على الالتحاق بالمراحل التعليمية التالية في حياتهم التعليمية حسب درجاتهم في هذه الشهادة.

طريقة الاستعلام عن نتائج مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي

ابحث الكثير من الناس وخصوصا الطلاب عن طريقة معرفة النتائج وذلك يكون عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في دولة تونس من خلال الطباعة الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في دولة تونس.

اضغط على ايقونة نتائج النوفيام تقوم بالضغط على ألسنة الخاصة بدورتك وهي سنة 2024.

ثم تقوم بإدخال رقم الطالب الخاص الذي استلمه أثناء أداء امتحاناته ويكون هذا الرقم مكون من ست ارقام.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

يقوم الموقع بإظهار النتيجة الخاصة بالطالب على شكل مواد منفصلة ويتم عرض التقديرات ودرجتها بشكل منفصل، ثم عرض الدرجة الكلية والتقدير الكلي.

ويمكنك تنزيل النتيجة أو طباعتها من خلال الموقع.

وفي نهاية هذا المقال الذي قمنا فيه بتوضيح وتفسير جميع التفاصيل الهامة والجديدة التي تدور حول هذا الموضوع، ونتمنى لكم الاستفادة من تلك التفاصيل الهامة التي قمنا بتوضيحها في مقالنا هذا الذي تحدثنا فيه عن نتائج مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي.