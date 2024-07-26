تحديث جديد في الواتساب.. ميزة قوية ومذهلة في WhatsApp والحفاظ على الخصوصية بشكل أمن

يعتبر تطبيق الواتساب من أشهر التطبيقات الخاصة بالدردشة والمراسلة والأكثر شهرة في العالم، ويعتبر من أقوى التطبيقات الأمنة تماماً على الرسائل بين الأصدقاء ولا يمكن اختراقه بسهولة، ودائما ما تقوم الشركة المسئولة عن تطوير الواتساب بإضافة المميزات الجديدة والمذهلة والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدمين للتطبيق، ويتم طرح مميزات لكل إصدار من التطبيق Android وiOS، ومن بين تلك المميزة ميزة لتحديث حالة الصوت الأطول وغيرها من المميزات الجديدة والجبارة.

ميزة الحفاظ على الخصوصية والأمان

دائما ما يحرص كل مستخدمي الواتساب على الخصوصية والامان للرسائل والصور المختلفة، ولذلك في التحديثات الجديدة من التطبيق التركيز على خصوصية المستخدمين، حيث يمكن إخفاء الرسائل بشكل تلقائي بعد وقت قياسي، وهذا يقلل من المخاطر المتعلقة بحفظ الرسائل على الأجهزة، كما يمكن بكل سهولة إخفاء الصور ومقاطع الفيديو عبد مشاهدتها على الفور، وهذا يضيف طبقة جديدة من الخصوصية.

في تحديث الواتساب الجديد يوفر ميزة تأمين الرسائل وهذا عن طريق بصمة الأصابع أو الوجه، وبذلك يضمن للمستخدم عدم الوصول أي شخص للمحادثة الخاصة به مع الغير، كما يمنع إضافتك في أي مجموعة دون الأذن منك

تحديث ميزة الصوت الأطول

عمل تطبيق المراسلة المميزة Android وiOS على تحديث ميزة جديدة وقوية بهدف نشر ملاحظات صوتية أطول كنوع من أنواع التحديث للحالة، حيث توفر تلك الميزة حالة الصوت الأطول للمستخدمين مشاركة الرسائل الصوتية لمدة دقيقة واحدة كتحديثات للحالة، فمن قبل كانت مدة الملاحظات الصوتية فقد 30 ثانية، والوصول إلى هذا التحديث يحتاج فقط إلي الضغط لفترة طويلة على أيقونة الميكروفون في صفحة تحديث الحالة، وتلك الميزة متاح لمستخدمي أجهزة Android وiOS.