نزل تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية.. استقبلها الآن

يرجع السبب وراء البحث المستمر عن تردد قناة كراميش هو الفقرات المميزة والمختلفة والمحتوى الفريد الذي تقوم القناة بتقديمه لجمهور الأطفال من أبناء الوطن العربي، وتعد القناة من القنوات التي تحرص على تزويد المشاهد بالكثير من المعلومات والثقافات المختلفة بأسلوب شيق وسهل وبسيط يحبب المعلومة إلى المشاهد وخاصة أنها تخاطب المشاهدين الصغار من جمهور الوطن العربي في ربوع المنطقة العربية.

تردد قناة كراميش

يمكن بكل سهولة الحصول على تردد قناة كراميش وذلك من خلال مطالعة السطور التالية لهذا التقرير، حيث يتمثل تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة كراميش كيدز.

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة هو 11429.

أما عن معدل الترميز فهو 27500.

بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو 4/3.

أما عن استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو كراميش كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11390.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

استقطاب اتجاه القناة يكون عمودي.

طريقة ضبط القناة

يمكن لجميع المشاهدين أن يقوموا بضبط تردد قناة كراميش وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: