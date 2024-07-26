“أوائل الثانوية العامة 2024”.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس وموعد الإعلان عن النتائج

‏انتهت امتحانات الثانوية العامة منذ أيام قليلة والكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يتسائلون عن موعد الإعلان عن النتيجة ومن المتعارف عليه أنه في مصر يتم الإعلان في البداية عن نتيجة الاوائل ثم بعد ذلك يليها بساعات قليلة الإعلان عن باقي النتائج الخاصة بالطلاب ولكن عدد كبير جدا من الطلاب قلقين و يرغبون في معرفة طريقة الاستعلام بشكل صحيح وما هي المواقع الرسمية المخصصة لمعرفة النتيجة.

‏رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

‏منذ بداية العمل في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وعمليات التصحيح تتم بشكل دوري ومستمر وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح لكل المواد في كافة المحافظات سوف يتم الإعلان عن اعتماد الدرجات ورفعها على المواقع الرسمية المخصصة لعرض النتيجة ويمكن الاستعلام عن النتيجة كالتالي:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

‏بعد الدخول على الموقع من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

‏يتم تحديد السنة الدراسية عام 2024 ويتم تحديد الشعبة علمية أم أدبية.

‏بعد ذلك سوف تظهر صفحة يتم إدخال فيها البيانات الخاصة بالطالب وهي الاسم ورقم الجلوس.

بعد ‏إدخال البيانات يتم الضغط على كلمة الاستعلام.

ويتم الانتظار لحين الانتهاء من تحميل النتيجة من خلال الموقع وبعد ذلك سوف تظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي لجميع المواد.

موعد الإعلان عن ‏أوائل الثانوية العامة 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أن أوائل الثانوية العامة سوف يتم اختيارهم من كافة المدارس سواء كانت الحكومية أو المدارس الخاصة بالإضافة إلى أنها سوف تشمل الطلاب المكفوفين أيضا وجميع المستحقين الذين تتوافر فيهم الشروط، ومنهم الطلاب الذين لم يرسبوا في أي مرحلة دراسية وأيضا الطلاب الذين اجتازوا جميع المراحل الخاصة بالثانوية العامة بدون أي تأخير ولن يتم اختيار الأوائل من الطلاب الثانوية المنزلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2024 بحد أقصي يوم الأربعاء وذلك ليتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بحد أقصي الأسبوع الأول من أغسطس.