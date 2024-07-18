أفضل هاتف بسعر 10,000 جنيه مكتسح المبيعات!! امكانيات صاروخية بدون مبالغة.. مش هتندم لما تشتريه

هاتف بسعر 10,000 جنيه هو ما يبحث عنه جميع الاشخاص الراغبين في شراء هواتف ذكية جديدة بامكانيات مرتفعة، يساعدهم على اجراء المهام بسلاسة وبدون سخونة للهاتف، ومن خلال البحث المستمر نعرض لكم مجموعة من الهواتف ذات المميزات العديدة التي يرغب في شرائها العديد من الاشخاص، تابعوا معنا.

هاتف بسعر 10,000 جنيه

يعتبر موبايل Realme 9 Pro ضمن فئة أفضل هاتف بسعر 10,000 جنيه، وذلك لتمتعه بعدة مميزات جعلته الاقوى بين باقي الهواتف، من أبرز هذه المميزات ما يلي:

البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير.

تدعم شحن سريع بقوة 33 واط.

كما يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type-C 2.0.

شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412 × 1080 بكسل.

ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

أو يأتي الهاتف بذاكرة 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

والكاميرا الأساسية فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على الجانب.

Samsung Galaxy A33 5G

من أفضل الهواتف التي تندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة هاتف Samsung Galaxy A33 5G ويرجع ذلك لامتلاكه مجموعة من المواصفات العالية، والتي من أهمها ما يلي: