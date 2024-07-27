استعلم هُنــــا spa.gov.iq/umbrella.. أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق منصة مظلتي MAZALATY

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، تمنح وزارة الشؤون الإجتماعية بالعراق دعم مادي لأصحاب الظروف الإقتصادية الصعبة الذين يعانون من عدم كفاية الدخل لتلبية متطلباتهم الأساسية للعيش ويتقدم للإستفادة من هذه المنحة مئات الآلاف من المواطنين وتقوم الجهة المعنية ببحث الملفات المقدمة ثم اختيار أسماء المستحقين من الفئات الأشد احتياجا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط أسماء الرعاية الإجتماعية وطريقة الإستعلام والشروط المطلوبة لصرف المنحة.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق يمكن للمتقدمين على منحة الرعاية الإجتماعية معرفة أسماء المشمولين التي اختارتهم الوزارة للإستفادة من الدعم وذلك عبر الإنترنت حيث أتاحت وزارة الشؤون الإجتماعية الاطلاع على كشوف الأسماء عبر موقعها الرسمي وعبر منصة مظلتي الإلكترونية وفيما يلي رابط الأسماء وخطوات الإستعلام : الدخول الى منصة هيئة الحماية الإجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختيار “اسماء الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المتاحة على الصفحة الرئيسية.

بعدها يقوم المستخدم بتحديد رقم الوجبة والمحافظة المنتمي اليها.

ادخل في الخانات المخصصة البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم بشكل دقيق.

بعد الإنتهاء قم بالضغط على “استعلام” لتظهر امامك قوائم اسماء المشمولين لتبحث عن الاسم المراد من بينهم. شروط الإستفادة من الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وضعت وزارة الشؤون الإجتماعية العراقية بعض الشروط التي يلزم توافرها في المتقدم ليتم اختيار اسمه ضمن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة ويستفيد من دعم الحكومة، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية بصفة دائمة.

ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 60 عاما.

أن يكون من الفقراء ومحدودي الدخل المحتاجين للدعم المادي.

ألا يكون لديه أملاك ذات قيمة مسجلة رسميا باسمه.