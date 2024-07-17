ثبت الآن”.. تردد قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic لمتابعة عالم البحار والحيوانات الثقافية والمغامرات

تعد تردد قناة ناشيونال الأكثر بحثا من قبل الكثيرين، حيث أنها القناة الأولى شهرة محليا وعالميا في تقديم البرامج الوثائقية والثقافية، حيث تقدم محتوى ثقافي متنوع يغطي جميع الجوانب من الطبيعة وحياة الغابة والعلوم والمعلومات التاريخية إلى جانب تقديم ثقافات أخرى للتعرف أكثر عن ثقافات العالم لذلك فيعد المحتوى المقدم مفيد وممتع للمتابعين القناة في أنحاء العالم.

تردد قناة ناشيونال نايل سات

أعلنت القناة عن ترددات القناة على الأقمار الصناعية والتى تتيح لمتابعيها مشاهدة ما تقدمه في أنحاء العالم وتردد القناة هو:

التردد:11411.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة:HD.

تردد قناة ناشيونال عرب سات

أتاحت القناة متابعة برامجها على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال التردد التالي:

جودة القناة:HD.

التردد:11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

معدل الترميز:27500.

تنزيل تردد قناة ناشيونال على أجهزة الاستقبال

حتي يمكن مشاهدة قناة ناشيونال فيجب إضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال إلا أنه هناك خطوات لإضافة التردد تلك الخطوات هي:

الضغط على قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

إختيار قائمة القنوات ثم إضافة تردد قناة.

تحديد خيارات البحث أن يكون البحث اليدوي.

إضافة بيانات القناة من التردد ومعدل الاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز في الخانات المخصصة لها.

النقر على زر بحث.

سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن تردد القناة.

ستظهر القناة على شاشة التلفاز.

الضغط على زر حفظ البيانات وتكون قد تم تثبيت القناة على جهاز الاستقبال.

قناة ناشيونال

اهتمت قناة ناشيونال من وقت انطلاقها تقديم محتوى ثقافي ووثائقي لمتابعة التطورات وكل ما هو جديد فيما يحدث حولنا لذلك أصبحت القناة الابرز والأشهر في مجال المحتوى العلمي الثقافي التي تقدم برامج هادفة ومفيدة تنمي العقول ومناسبة لجميع الأعمار والفئات اطفال او كبار ومن البرامج التي تقدمها القناة: