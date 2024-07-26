“التسجيل متاح” رابط التسجيل في معهد اعداد مفوضي الشرطة 2024 والشروط المطلوبه عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

رابط التقديم على معهد اعداد مفوضي الشرطة 2024، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 2 أغسطس سيتم فتح باب التقديم للدورة 11 من معهد التدريب الإعدادي لمدراء الشرطة للرجال من جميع المحافظات العراقية فقط، مع مراعاة الشروط اللازمة للقبول في المعهد لجميع الطلبات المقدمة، حيث تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والشروط الخاصة بالتقديم.

رابط التقديم على معهد اعداد مفوضي الشرطة 2024

حددت وزارة الداخلية العراقية رابط التقديم على معهد اعداد مفوضي الشرطة 2024 والشروط الأساسية للتقديم بالمعهد وهي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية وأن يكون من أبوين عراقيين.

كما يجب أن يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة.

أن يتراوح عمره بين 16 و21 عاماً.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

أن يكون وزنه مناسبًا لطوله وألا يقل طوله عن 160 سم.

أن يكون قد تخرج من الثانوية العامة.

تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للتقديم.

رابط التقديم على معهد اعداد مفوضي الشرطة

يمكن لجميع خريجي الثانوية العامة التقديم للالتحاق بمعهد إعدادي مفوض الشرطة كما هو معلن من قبل وزارة الداخلية العراقية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، حيث وضحت الوزارة الخطوات اللازمة للتسجيل لتكن كالآتي: