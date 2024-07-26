“صابونة تش تش” تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات Karameesh TV وخطوات ضبط القناة

يعد تردد قناة كراميش 2024 للأطفال من الترددات الضرورية التي يبحث عنها الكثير من الأفراد بشكل يومي، وهذا يعني أن إدارة القناة تقوم بتغيير ترددها وبياناتها بشكل مستمر، حيث تعمل على تطوير محتواها وتحسين جودة الصوت والصورة لتلبية متطلبات المشاهدين واحتياجاتهم دون تشويش البث، فتعد قناة كراميش من القنوات البارزة لأنها تقدم محتوى مجانًا، أي أنك لست مضطرًا لدفع أي اشتراك نقدي لاستقبالها على تلفازك.

تردد قناة كراميش 2024

يعتبر تردد قناة كراميش 2024 من أشهر قنوات الأطفال وأكثرها أهمية، حيث تساهم في تنمية عقول الأطفال الإبداعية ومهاراتهم اللغوية والثقافية والحركية من خلال الأغاني والبرامج المتنوعة، وذلك عن طريق الأغاني التي تقدمها شخصيات كرتونية جذابة وتتمثل معلومات التردد فيما يلي:

اولاً اختر القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التشفير: 27500.

الجودة: HD.

كما يمكنك أن تقوم بضبط تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات وهو عن طريق ادخال المعلومات الآتية:

اولا: اختر القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل التشفير: 27500.

كيفية تنزيل ترددات قناة كراميش الجديدة

لتنزيل تردد قناة كراميش واستقبالها على التلفزيون الخاص بك، يلزم اتباع الخطوات الآتية:

انقر فوق القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

انقر فوق تنزيل.

حدد إضافة ترددات القناة.

انقر فوق إعداد يدوي.

حدد القمر الصناعي.

أضف تردد القناة.

لاحظ معدل الاستقطاب وبرنامج الترميز وتصحيح الخطأ.

انقر فوق بحث.

انقر فوق تثبيت من قنواتك المفضلة.

مميزات تردد قناة كراميش

تعد قناة كراميش من القنوات المميزة التي يرغب الكثير من الأشخاص في تثبيتها على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم وعرضها لأطفالهم نظراً للآتي: