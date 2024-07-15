عمو الشرطي واوا .. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال حملها الآن لتقديم محتوى تعليمي ترفيهي لاطفالك

هناك أهمية كبيرة لدور الوالدين في حياة الأطفال، حيث يسعون إلى تهيئة أبنائهم بشكل صحيح للمراحل المقبلة من حياتهم، من خلال تعليمهم القيم والمهارات التي ستمكنهم من التصدي للتحديات بسهولة وسعادة، حيث تعتبر قناة “وناسة” من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى هادف ومسلي يساهم في تعلمهم وتسليتهم، ونظرًا للدور المهم الذي تلعبه هذه القناة، ازداد البحث عن قناة وناسة بيبي للأطفال، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
تردد قناة وناسة بيبي للأطفال
تقدم قناة وناسة بيبي للأطفال عروضها على القمرين النايل سات والعرب سات، ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بالترددات من خلال القناة:
على النايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
على عرب سات
- على التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
ضبط قناة وناسة بيبي
يمكنك إضافة قناة وناسة بيبي إلى جهاز التلفاز الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات السهلة التالية:
- افتح شاشة الإعدادات على الجهاز باستخدام زر التحكم عن بعد.
- اختر الإعداد “تثبيت يدوي” أو “إضافة قناة يدوياً”.
- اختر القناة الفضائية التي تود مشاهدتها، سواء كانت نايل سات أو عرب سات.
- أدخل تردد قناة وناسة بيبي:
- انقر فوق خيار “بحث” أو “إضافة قناة” للبدء في عملية البحث والمسح التلقائي.
- عندما تجد القناة، احفظها في قائمة القنوات على الجهاز.
- مع هذه الخطوات السهلة، يمكنك إضافة قناة وناسة بيبي بسهولة إلى تلفازك والتمتع بمحتواها المميز المتعلم والترفيهي للأطفال على تلفاز عرب سات.