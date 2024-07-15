عمو الشرطي واوا .. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال حملها الآن لتقديم محتوى تعليمي ترفيهي لاطفالك

هناك أهمية كبيرة لدور الوالدين في حياة الأطفال، حيث يسعون إلى تهيئة أبنائهم بشكل صحيح للمراحل المقبلة من حياتهم، من خلال تعليمهم القيم والمهارات التي ستمكنهم من التصدي للتحديات بسهولة وسعادة، حيث تعتبر قناة “وناسة” من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى هادف ومسلي يساهم في تعلمهم وتسليتهم، ونظرًا للدور المهم الذي تلعبه هذه القناة، ازداد البحث عن قناة وناسة بيبي للأطفال، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

تردد قناة وناسة بيبي للأطفال

تقدم قناة وناسة بيبي للأطفال عروضها على القمرين النايل سات والعرب سات، ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بالترددات من خلال القناة:

على النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على عرب سات

على التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ضبط قناة وناسة بيبي

يمكنك إضافة قناة وناسة بيبي إلى جهاز التلفاز الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات السهلة التالية: