فاتورتك هتزيد الضعف بسبب زرار.. زر يضاعف استهلاك الكهرباء في ريموت التكييف.. “احذر الاقتراب منه”

زر يضاعف استهلاك الكهرباء، في فصل الصيف الحار يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام أجهزة التكييف للهروب من درجات الحرارة المرتفعة التي تتواجد في خارج المنزل ولا تستطيع المراوح بمفردها القضاء على هذه الحرارة التي قد تسبب الإزعاج الكبير للكثير من الأشخاص ولذلك يعتبر التكييف هو الوسيلة الوحيدة القادرة على تخفيف هذه المعاناة ولكن يجب العلم أن هناك مجموعة من الأزرار الموجودة في جهاز التحكم الخاص بالتكييف لابد أن يتم تجنب الضغط عليها لانها سوف تسبب استهلاك مضاعف للكهرباء.

زر يضاعف استهلاك الكهرباء

‏يجب على جميع مستخدمي أجهزة التكييف تجنب الضغط على زر المروحة أوFan الموجود على بعض أجهزة التحكم عن بعد للتكييف، حيث انه عند الضغط على هذا الزر، تعمل مروحة التكييف بسرعة عالية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير وبالتالي مضاعفة استهلاك الكهربائي، ولذلك يجب الاهتمام بضبط الريش الخاصة بالتكييف حتى تتحرك في جميع الأركان وبالتالي تقوم بتوزيع الهواء بشكل متساوي ويتم تبريد كافة أجزاء الغرفة.

‏هناك زر آخر في جهاز التحكم في بعض أجهزة التكييف يعرف باسم تيربو هذا الزر مسؤول عن زيادة سرعة المروحة الخاصة بالتكييف إلى أقصى حد وبالتالي عند الضغط عليه سوف يصل التكييف إلى أقصى مرحلة وسوف يقوم بعملية التبريد بشكل سريع جدا ولذلك سوف يتم استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.

كيف يعمل هذا الزر Fan

‏عندما يتم الضغط على هذا الزر في جهاز التحكم الخاص بالتكييف يبدأ التكييف بالعمل بشكل مزدوج حيث يعمل كأنه تكييف للتبريد وأيضا يعمل كأنه مروحة لتوزيع الهواء وعندما يتم رفع درجة المروحة وزيادة سرعتها سوف تزداد عملية الاستهلاك في الطاقة بشكل كبير ومن هنا كلما ارتفعت سرعة المروحة كلما زاد استهلاك الكهرباء ولذلك يجب الحذر عند الضغط على هذا الزر.

حيل لتشغيل مكيف الهواء بأقل استهلاك للكهرباء

هناك بعض الحيل التي يمكن من خلالها تشغيل مكيف الهواء بأقل أستهلاك للكهرباء وأكبر كفاءة وهي كالتالي: