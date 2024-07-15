كشوفات pdf.. اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الدفعة الأخيرة 2024

تقدم الحكومة الأردنية دعم سكني للعاملين في القوات المسلحة من أجل توفير وحدات سكنية لهم وقد زاد هذا الدعم من اهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية الاستفادة من قرض الإسكان العسكري، وهو إحدى أشكال الدعم السكني المهمة التي تقدمها الحكومة لهم والتي تمنحهم الفرصة للحصول على قطعة أرض لبناء وحدات سكنية عليها يمكنهم الحصول على وحدات سكنية جاهزة، ويتم تقسيم قيمتها إلى أقساط تناسب الدخل الشهري على عدة شهور كشفت الوزارة مؤخرا عن أسماء المستحقين لقرض الاسكان العسكري وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

تقدم وزارة الإسكان الأردنية قروضا سكنية لأفراد القوات المسلحة الأردنية، وقد نصت الوزارة على الإجراءات المطلوبة للاستعلام عن قائمة المقبولين في قروض الاسكان من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة الإسكان والبناء العسكري.

النقر على خدمة الاستعلام عن القروض.

وضع رقم الهوية الوطنية والرقم العسكري للفرد الذي يتقدم.

الرجاء إضافة جميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالشخص المتقدم.

النقر على خانة بحث.

يتم فحص قائمة الأسماء المؤهلة للحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري

حددت ميدرية الإسكان والأشغال في الأردن الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الإسكان العسكري، وتشمل الشروط التالية: