مــظــلتـي “Pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة “الســـابعـة” عموم المحافظات موقع وزارة العمل

ما زال البحث مستمر ويزداد بشكل يومي تقريباً من جانب المواطنين في جميع المحافظات العراقية حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك حيث لم تعلن حتى الآن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الكشوفات الخاصة بالمشمولين للحصول على الوجبة السابعة، وينتظر جميع المتقدمين الإعلان عنها بفارغ الصبر من أجل الحصول على الدعم الذي يساعدهم على ظروف الحياة في هذه الظروف الصعبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام القادمة، كما وفرت الوزارة “منصة مظلتي” لكي يتمكن الأشخاص الذين سجلوا للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من معرفة هل أسماؤهم من الأسماء المدرجة التي ستحصل على المبلغ المالي أم لا، ويتم قبول الشخص أو رفضه من خلال توافر الشروط فيه وهذه الشروط كالتالي: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الطلبات ما زالت تحت المراجعة والدراسة لمعرفة الأشخاص المستحقين بالفعل للحصول على الدعم، وسيتم الإعلان عنخلال الأيام القادمة، كما وفرت الوزارة “منصة مظلتي” لكي يتمكن الأشخاص الذين سجلوا للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من معرفة هل أسماؤهم من الأسماء المدرجة التي ستحصل على المبلغ المالي أم لا، ويتم قبول الشخص أو رفضه من خلال توافر الشروط فيه وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي ويقيم داخل أراضي العراق.

ألا يزيد عدد أفراد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

يشترط ألا يمتلك أي أصول أو ممتلكات غالية الثمن سواء كانت أراضي أو عقارات أو سيارات.

ألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة وذلك بالنسبة للمتقدم.

أما بالنسبة للمتقدمة فيشترط ألا يقل عمرها عن 15 ولا يزيد عن 55 عام.

يشترط أيضًا أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة عند التسجيل بالإضافة إلى كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية كالأيتام، الأرامل، المطلقات، المرضى، كبار السن، أصحاب الهمم، غير القادرين على العمل سبب إعاقة أو مرض يحول بينهم وبين القدرة على العمل.

تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكنك أن تعرف إذا كان اسمك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أم لا من خلال الخطوات التالية:

ادخل على منصة مظلتي .

. حدد “برنامج الحماية الاجتماعية”.

ثم حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها (الوجبة السابعة).

اكتب اسم المحافظة التي تتبعها.

اضغط على “إظهار النتائج”.

انتظر ثواني وستظهر أمامك النتيجة وستعرف إذا كنت من الأسماء المشمولة بالدعم أم لا.

مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حتى الآن ينتظر الملايين من مستحقي الدعم في مختلف المحافظات العراقية إعلان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بفارغ الصبر من أجل الحصول على الدعم المخصص لهم، وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستُعلن عن تلك الوجبة خلال الفترة المقبلة وذلك فور توفر التخصيص المالي من جانب المالية العراقية.