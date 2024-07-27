بــــــــــادر بالتقديـــــــم hajj.gov.iq.. رابط التقديم على قرعة الحج 2025 بالعراق والشروط اللازمة

قرعة الحج 2025، الحج الركن الخامس من اركان الاسلام والفريضة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أدائها إذا توافرت لديهم المقدرة المالية والصحية، وينتظر الكثيرون بجمهورية العراق كل عام فتح باب التسجيل في قرعة الحج ليبادروا بالتقديم والاستفادة من دعم الحكومة للذهاب الى الاراضي المقدسة في الموعد المقرر، وقد اعلنت هيئة الحج والعمرة عن آلية التقديم والشروط المطلوبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات التسجيل في قرعة الحج للعام القادم 2025.

رابط التقديم على قرعة الحج 2025 بالعراق

يتطلب التقديم على قرعة الحج بالعراق تعبئة استمارة الطلب الموجودة على الموقع الرسمي لهيئة الحج والعمرة وادخال البيانات اللازمة وارسال الطلب ومن ثم تقوم الجهات المعنية ببحث الملف والتحقق من مطابقة الشروط المطلوبة على المتقدم للبت في الطلب والاعلان عن الاسماء المختارة، وسنوضح لكم فيما يلي رابط التسجيل والخطوات المتبعة :

الدخول الى ااموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة من خلال الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “التقديم الالكتروني لقرعة الحج”.

ادخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية.

ستظهر استمارة الطلب قم بتعبئتها عن طريق كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بالأخير فم بالضغط على “حفظ”.

سيصلك فورا رقم الطلب احتفظ به لمتابعة الاجراءات ونتيجة طلبك.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدم على قرعة الحج 2025 لتوافق الجهات المعنية على طلبه ويتم اختيار اسمه ضمن قوائم المسافرين الى المملكة لأداء فريضة الحج، والشروط المطلوبة هي :