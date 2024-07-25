الآن.. نتائج كونكور موريتانيا 2024 عبر رابط mauribac نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى اعدادية 

نتيجة كونكور للمرحلة الإعدادية لعام 2024 عبر موقع موريباك، حيث يقوم طلاب وأولياء الأمور في موريتانيا بالبحث عن موعد الإعلان الرسمي عن النتائج من أجل الاستعلام عن نتائج كونكور للمرحلة الإعدادية لعام 2024 عبر موقع موريباك mauribac. ببساطة، ويمكنهم الحصول على نتائجهم من خلال تقديم رقم مقعد الطالب على الموقع هذا المقال سيوضح المزيد عن كيفية الاستعلام عن هذه النتائج عبر موقع موريباك، من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة كونكور بكل سهولة ويسر.

نتائج كونكور في موريتانيا 2024 mauribac:

تؤكد مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية في موريتانيا أن لجان التصحيح قد أنهت عملية تصحيح جميع أوراق امتحانات كونكور في كافة المواد الدراسية ضمن مراكز الامتحانات. ومن المقرر الإعلان عن نتائج هذه المسابقة في الأيام القليلة المقبلة، وقد أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج كونكور عبر المنصات الإلكترونية التابعة لها، بالإضافة إلى الموقع الرسمي mauribac.mr حيث يمكن للطلاب والأهالي الاطلاع على نتائج الطلاب من خلال هذه القنوات الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور 2024:

يستطيع الطالب أو ولي أمره الاستعلام عن نتيجة امتحان كونكور الخاصة به من خلال موقع موريباك الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية في موريتانيا، ولذلك، يمكن للطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى رابط موقع موريباك mauribac.com

إدخال رقم المرور وكلمة السر الخاصة به

إدخال رقم جلوس الطالب المخصص لذلك

الضغط على خيار “عرض النتيجة”

وبهذه الطريقة، سيتمكن الطالب أو ولي الأمر من الاطلاع على نتيجة امتحان كونكور الخاصة بالطالب بكل سهولة وسرعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية في موريتانيا.