ثبتها وفرح أولادك”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات Toyor Aljanah

تردد قناة طيور الجنة من الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الحالية، حيث تعتبر من القنوات المفضلة جداً عند بعض الأطفال لكونها من القنوات الترفيهية والتعليمية، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى شيق وممتع للأطفال، حيث تخصصت القناة في تقديم الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال الكثير من أمور الدين الإسلامي، وسوف نوضح لكم الآن التفاصيل التي تتعلق بتردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات؟

قناة طيور الجنة من القنوات التي استحوذت على إعجاب الجميع من الأطفال، وهذا كله بفضل برامجها المتنوعة التي تقدم للأطفال على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع وبجودة عالية، فهي تقدم باقة من الأغاني التعليمية للصغار وتعلمهم من خلالها الحروف والأرقام باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم تردد القناة على النايل سات:

التردد هو: 11315.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على العرب سات؟

يمكن لكل محبي قناة طيور الجنة الاستمتاع بما تقدمه عبر شاشتها من خلال القمر الصناعي العرب سات، فقط عليكم ضبط القمر وإدخال البيانات على جهاز الاستقبال لديكم، والتردد هو:

التردد هو: 11274.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة 2024

يمكن استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة من أي مكان بالوطن العربي، وهذا من خلال تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا بالخطوات التالية: