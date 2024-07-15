الطفلة لولو أغاني 24 ساعة معاك، تعرف على تردد قناة وناسة لولو عبر أقمار النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك مع لولو 2024، تتمتع قناة وناسة بمحتوى مميز يستهدف الأطفال، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة مميزة من الأغاني الجميلة التي تقوم الطفلة لولو بطلة القناة بعرضها على الأطفال، حيث أن معظم محتوى الأغاني يتحدث عن مواقف تتعرض لها الطفلة لولو وتشاركها مع الأطفال، يمكنك من خلال المقال تثبيت تردد القناة.

لولو أغاني 24 ساعة تردد قناة وناسة لولو عبر أقمار النايل سات والعرب سات 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص الطفلة لولو معاك 24 ساعة يمكنك تثبيت تردد قناة وناسة لولو عبر أقمار النايل سات والعرب سات من خلال عدة ترددات، لكي تستمتع بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة قم بتثبيت الترددات التالية لتسلية أطفالك مع لولو:

تردد قناة وناسة لولو على قمر النايل سات:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة لولو على قمر العرب سات:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الإستقبال

بعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى تردد قناة وناسة لولو عبر أقمار النايل سات والعرب سات، لمتابعة أجدد أغاني الطفلة لولو الجميلة وتسلية أطفالك معها، نطل عليكم الآن بخطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر، حيث يمكنك ضبط القناة على جهازك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على قائمة الاعدادات الخاصة بجهازك من خلال الريموت. ثم قم بالدخول على قائمة التركيب. ومن قائمة التركيب أضغط على قائمة الترددات؛ ومن ثم إضافة تردد جديد. بعد ذلك قم بإضافة التردد كما سبق ذكره تبعا لكل قمر. ثم قم بالضغط على بحث التردد. إنتظر حتى ينتهي تحميل القنوات الخاصة بالتردد. بعد ذلك ستجد القناة أسفل قائمة القنوات.

أغاني قناة وناسة لولو

فبعد أن خضنا معا تجربة مميزة توصلنا من خلالها إلى لولو أغاني 24 ساعة، تردد قناة وناسة لولو عبر أقمار النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك مع لولو 2024، نتعرف معكم الآن على أغاني قناة وناسة لولو حيث تضم قناة وناسة مجموعة من الأغاني المميزة والتي نذكر لكم منها ما يلي: