سجل الآن في منحة 300 دينار تونسي مع معرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن متطلبات الحصول على منحة قدرها 300 دينار تونسي والمستندات المطلوبة عند التقديم لجميع المواطنين، و تركز هذه المنحة على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع التونسي التي تستحق المساعدة إذ تسعى الحكومة التونسية إلى تقديم أفضل وسائل الدعم لتحسين مستوى معيشة المواطن التونسي.

شروط التقديم في منحة 300 دينار تونس

يشترط للحصول على منحة قدرها 300 دينار تونسي توافر مجموعة من الشروط الأساسية لدى المواطنين المتقدمين ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة المقدمة لا يزيد عن 180 دينار تونسي.

من الضروري أن تكون الأسرة المستفيدة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي.

تسليم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التقديم.

التقديم متاح فقط للمواطنين الذين يمتلكون الجنسية التونسية.

تشترط إقامة الأفراد في تونس لتكون مؤهلين للحصول على الدعم.

لم يستطع الأب تغطية تكاليف تعليم أولاده.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة

يجب على المواطن تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات ليستطيع الحصول على منحة تبلغ 300 دينار تونسي، ومن أهم هذه الأوراق ما يأتي:

وثيقة تُظهر الوضع الاجتماعي للفرد.

يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد كل شخص من أفراد الأسرة.

يجب تقديم نسخة من البطاقة الوطنية.

يجب تقديم الشهادات الجامعية للأبناء إذا كنت ترغب في التقديم.

تقديم ايصال كهرباء.

خطوات التقديم في منحة 300 دينار تونس

فيما يتعلق بعملية تقديم طلب الحصول على منحة 300 دينار تونس فقد أعلنت الوزارة عنها ويُتم ذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة إليكم الخطوات التالية: