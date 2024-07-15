خلي طفلك يستمتع.. اضبط تردد قناة طيور الجنة وبطوط وكوكي على الأقمار الصناعية المختلفة

العديد من الأهالي يبحثون باستمرار عن قنوات تلفزيونية تقدم برامج كرتونية تعليمية ومفيدة للأطفال سواء كانت أناشيد أو كرتونات أو أغاني خاصة بالأطفال ومن الجدير بالذكر أن هذه القنوات تسعى دائما لتقديم محتوى تعليمي جديد وتتميز ببرامج تعليمية ممتازة لا تجدها في أي قناة أخرى وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الإجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة وبطوط وكوكي من أجل مشاهدة الكرتون وسماع الأغاني ويبحث عنها الآباء والأمهات في كل مكان وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تردد القنوات الثلاثة على الاقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة كوكي

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كوكي الجديد حيث يتم تغير التردد كل فترة ويريد الآباء والأمهات معرفة التردد من أجل أطفالهم الصغار والتردد على النحو التالي:

تردد القناة: 11602.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي H.

معامل الخطأ: 5/٦.

جودة القناة: HD.

تردد قناة بطوط

من الجدير بالذكر أن قناة بطوط من القنوات التي لها العديد من المتابعين وحصلت على شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة وبحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الخاص بها وتردد القناة على النحو التالي:

تردد القناة: 11494.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي H.

معامل الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من القنوات التي حصلت على شهرة واسعة في الفترة الأخيرة حيث أن تلك القناة تعتبر هي الأشهر في قنوات الكرتون والقنوات الخاصة بأغاني وأناشيد الأطفال ويبحث العديد من الأشخاص عن تردد القناة والتردد على النحو التالي: