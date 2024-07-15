سارع بالتقديم.. رابط التسجيل في عدل 3 2024 عبر الهاتف بالخطوات والمستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل 

يعتبر برنامج عدل 3 من المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تعزيز قطاع السكن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتم توفير رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف، ويكون هذا البرنامج في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان خاصة في ظل التزايد المستمر في عدد السكان والمتطلبات المتزايدة للسكن اللائق، و يشمل برنامج عدل 3 توفير سكنات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وتتنوع خيارات السكن بين العمارات السكنية والمساكن الفردية.
رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف
يمكن الآن لجميع المواطنين في كافة الولايات التسجيل في البرنامج، حيث تم توفير رابط التسجيل في عدل 3 بالهاتف عن طريق الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى موقع سكنات عدل 3.
- تسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تحديد الولاية التابعة للمتقدم.
- كتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي.
- كتابة رقم الهاتف.
- سيتم ارسال الرقم التسلسلي إلى هاتفك.
- يتم ادخال الرقم ومتابعة عملية التسجيل.
- تحميل استمارة عدل 3.
المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3
يجب أن يتوافر بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3وتكون كالتالي:
- تقديم شهادة ميلاد حديثة.
- إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول.
- وثيقة تثبت محل السكن الحالي للمتقدم، مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار.
- إذا كان المتقدم متزوجا يطلب تقديم وثيقة رسمية تثبت حالة الزواج مثل كعقد الزواج.
- شهادة من السجل التجاري أو أي وثيقة تدل على الوظيفة التي يعمل بها المتقدم.
- كشف حساب بنكي للمتقدم عن فترة ستة أشهر سابقة.
- تعتبر هذه الوثائق أساسية لضمان عملية تقديم شفافة ومنظمة، وتساهم في تسريع إجراءات القبول.