سارع بالتقديم.. رابط التسجيل في عدل 3 2024 عبر الهاتف بالخطوات والمستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل 

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سارع بالتقديم.. رابط التسجيل في عدل 3 2024 عبر الهاتف بالخطوات والمستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل 
رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف

يعتبر برنامج عدل 3 من المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تعزيز قطاع السكن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتم توفير رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف، ويكون هذا البرنامج في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان خاصة في ظل التزايد المستمر في عدد السكان والمتطلبات المتزايدة للسكن اللائق، و يشمل برنامج عدل 3 توفير سكنات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وتتنوع خيارات السكن بين العمارات السكنية والمساكن الفردية.

رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف

يمكن الآن لجميع المواطنين في كافة الولايات التسجيل في البرنامج، حيث تم توفير رابط التسجيل في عدل 3 بالهاتف عن طريق الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى موقع سكنات عدل 3.
  • تسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة.
  • الموافقة على الشروط والأحكام.
  • تحديد الولاية التابعة للمتقدم.
  • كتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • سيتم ارسال الرقم التسلسلي إلى هاتفك.
  • يتم ادخال الرقم ومتابعة عملية التسجيل.
  • تحميل استمارة عدل 3.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب أن يتوافر بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3وتكون كالتالي:

  • تقديم شهادة ميلاد حديثة.
  • إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول.
  • وثيقة تثبت محل السكن الحالي للمتقدم، مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار.
  • إذا كان المتقدم متزوجا يطلب تقديم وثيقة رسمية تثبت حالة الزواج مثل كعقد الزواج.
  • شهادة من السجل التجاري أو أي وثيقة تدل على الوظيفة التي يعمل بها المتقدم.
  • كشف حساب بنكي للمتقدم عن فترة ستة أشهر سابقة.
  • تعتبر هذه الوثائق أساسية لضمان عملية تقديم شفافة ومنظمة، وتساهم في تسريع إجراءات القبول.
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Ahmed.samir

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