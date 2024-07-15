سارع بالتقديم.. رابط التسجيل في عدل 3 2024 عبر الهاتف بالخطوات والمستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل 

يعتبر برنامج عدل 3 من المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تعزيز قطاع السكن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتم توفير رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف، ويكون هذا البرنامج في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان خاصة في ظل التزايد المستمر في عدد السكان والمتطلبات المتزايدة للسكن اللائق، و يشمل برنامج عدل 3 توفير سكنات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وتتنوع خيارات السكن بين العمارات السكنية والمساكن الفردية.

رابط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف

يمكن الآن لجميع المواطنين في كافة الولايات التسجيل في البرنامج، حيث تم توفير رابط التسجيل في عدل 3 بالهاتف عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع سكنات عدل 3.

تسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تحديد الولاية التابعة للمتقدم.

كتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي.

كتابة رقم الهاتف.

سيتم ارسال الرقم التسلسلي إلى هاتفك.

يتم ادخال الرقم ومتابعة عملية التسجيل.

تحميل استمارة عدل 3.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب أن يتوافر بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3وتكون كالتالي: