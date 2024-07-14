moed.gov.sy النتائج الامتحانية.. رابط نتائج التاسع سوريا 2024 رقم الاكتتاب دور أول موقع وزارة التربية السورية

تستعد وزارة التربية السورية، للإفراج عن رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2024، حيث سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الاكتتاب، تأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت لجان التصحيح من إعداد تقاريرها، والتي ستسلم إلى اللجنة المركزية للفحص لتصديق النتائج النهائية للدورة الأولى للشهادة الإعدادية العامة والشرعية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى القطر قريباً.

لينك نتائج الصف التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب

للحصول على النتائج من الموقع الرسمي، يمكن اتباع الخطوات التالية: أولاً، زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية على الرابط moed.gov.sy، ثانيا، اختيار قسم “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية، ثالثا، إدخال رقم الاكتتاب والاسم في الحقول المخصصة، ثم الضغط على زر “عرض النتيجة”، ستظهر النتيجة على الفور متضمنة الدرجات التفصيلية لكل مادة.

برقم الإكتتاب نتائج التاسع سوريا 2024

تعتبر هذه الخدمة الإلكترونية، من الخدمات الهامة التي توفرها وزارة التربية السورية، حيث تسهل على الطلاب وأولياء الأمور عملية الحصول على النتائج بسرعة وسهولة، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية، وتعكس هذه الخدمة التزام الوزارة بتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة، لخدمة الطلاب وتحسين العملية التعليمية بشكل عام.

خطوات استخراج نتائج الصف التاسع برقم الاكتتاب

يمكن استخراج نتائج الصف التاسع 2024 برقم الاكتتاب، عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية السورية.

الانتقال إلى قسم “نتائج الامتحانات”.

النقر على رابط نتائج الصف التاسع للدورة الأولى لعام 2024.

إدخال الاسم ورقم الاكتتاب.

الضغط على أيقونة “الاستعلام” لاستخراج كافة الدرجات والمجموع الكلي.

بمجرد استعلام الطالب عن نتيجته، سيظهر له الاسم الرباعي، واسم الوالدة، ورقم الاكتتاب، واسم المدرسة التابع لها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كافة العلامات التي حصل عليها في المواد التي امتحن فيها، مما يتيح للطالب وأولياء الأمور تقييم الأداء الأكاديمي بشكل دقيق. هذه الخدمة الإلكترونية توفر الوقت والجهد، وتسهل عملية الحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية.