هيئة التقاعد.. توضيح رسمي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

كشفت هيئة التقاعد الوطنية في بيان لها اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يوليو 2024، توضيحًا جديدًا حول زيادة رواتب المتقاعدين، ضمن أبرز الإنجازات التي خاضتها الهيئة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المتحدث باسم الهيئة، علاء محمد، أكد بأن عدد المتقاعدين داخل دولة العراق بلغوا نحو 2 مليون و700 متقاعد ومتقاعدة، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بعد الزيادة المقرة في شهر تشرين الثاني 2024.

قيمة الزيادة الجديدة للمتقاعدين

وأوضح المتحدث باسم هيئة التقاعد الوطنية، أن الزيادة التي تم التصديق عليها مؤخرًا بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي لكل متقاعد ومشترك في الهيئة، مضيفًا أنه في حالة وجود أي زيادات جديدة سيتم العمل على تشريعها من قبل الجهات المعنية في دولة العراق، بما لا تتردد الهيئة في تنفيذها على الفور، حتى أن الزيادة جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي تُساعد بها المتقاعدين لتسير بشكل مباشر دون رصد أي مشكلات تذكر.

الحصول على إجراءات هيئة التقاعد الإلكترونية للمتقاعدين

وأشار علاء إلى أنه ضمن حزمة الإجراءات المتخذة من قبل حكومة العراق، فإنه يسمح لدخول بعض التقنيات التي تُساهم في إجراءات وإنجاز المعاملات ومن بينها هذه الإنجازات التقنية هو نظام الباركود وكذلك الاستمارات الإلكترونية، والعمل كذلك على صحة صدور إلكتروني، لتكون كل هذه الإجراءات تسهيلاً على المعاملات التي يبحث عنها المتقاعدين داخل جميع محافظات دولة العراق، والسماح بالحصول عليها دون أي مشكلات تقنية تحدث.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، التي تم التصديق عليها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-