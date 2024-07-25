تعرف على نتائج الطلاب في الأردن 2024 من خلال منصة اوبن ايمس التعليمية

ازدادت بشكل كبير عمليات البحث لمعرفة نتائج الطلاب عبر منصة أوبن إيمس التعليمية في الأردن للعام 2024 تعمل وزارة التربية والتعليم في الأردن على تقديم الخدمات الأساسية للطلاب في كافة المراحل الدراسية وتسهل عملية التعلم لتحقيق ذلك فقامت الوزارة بإطلاق منصة تدعى أوبن إيمس تتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم مباشرة عند صدورها و في هذه المقالة سنقدم معلومات حول درجات الطلاب من خلال منصة أوبن إيمس التعليمية في الأردن لعام 2024.

تسجيل دخول اوبن ايمس

يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية باستثناء الجامعات، من خلال اتباع خطوات سهلة كما هو موضح أدناه:

قم بالدخول إلى موقع اوبن ايمس.

بعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر نتائج الطلبة من القائمة الرسمية المتوفرة.

حدد السنة الدراسية، الصف، والمحافظة.

يمكن الحصول على النتائج وطبعها على الورق.

زيارة الموقع الرسمي لمنصة اوبن ايمس.

مميزات منصة اوبن ايمس

تتمتع المنصة بالعديد من المميزات منها:

سهولة التواصل بين المعلم والطالب.

مساعدة جميع الطلبة في تسهيل إتمام المهام الدراسية.

تطوير العملية التعليمية في الأردن.

تيسير الحصول على نتائج المراحل الدراسية المختلفة.

توفير كافة الخدمات للطلاب عبر الإنترنت بجودة عالية.

تحسين جودة العملية التعليمية بشكل شامل.

خدمات منصة أوبن ايمس في الأردن

تساهم منصة Openemis في تحسين العملية التعليمية وتعزيز الاتصال بين الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين علاوة على ذلك توفر المنصة مجموعة من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور مثل: