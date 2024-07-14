بشكل رسمي رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 فور الصدور

يبحث العديد من المواطنين حاليًا في دولة اليمن عن الرابط الذي يمكنهم الحصول من خلاله على نتائج الثانوية العامة لعام 2024 في جميع المحافظات وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن النتيجة ستكون متاحة قريبًا بعد موافقة وزير التربية في اليمن، وسنتعرف في هذه المقالة على جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن

أكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المتوقع أن تقوم الإدارة بنشر نتائج الطلاب في جميع المواد التي أُجريت فيها الامتحانات في وقت قريب.

ستقوم الإدارة العامة للاختبارات قريبًا بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن للدور الأول للقسم العلمي والأدبي، ولا يزال الجهة الرسمية حتى الآن لم تحدد موعد إصدار النتائج.

بدأ طلاب المرحلة الثانوية في قسمي العلمي والأدبي في صنعاء امتحاناتهم في 27 أبريل الماضي، انتهت امتحانات القسم الأدبي في 15 مايو، بينما انتهى القسم العلمي من الامتحانات في 18 مايو.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يمكن للطلاب في اليمن الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال إدخال رقم جلوسهم واتباع الخطوات المحددة.