تعرف على موعد دخول المدرسة في الجزائر 2025.. ومتى تبدأ وتنتهي الإجازات الصيفيه؟

في الفترة الحالية يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالجزائر الإعلان عن موعد بداية الدراسة لعام 2025 لجميع التلاميذ.

حيث قامت مؤخرا وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن تحديد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025. والمقرر إقامته لفصلين دراسيين وفقا لما صرحت به الوزارة.

وسنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

موعد دخول المدرسة في الجزائر 2025

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالجزائر تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

كما يستعد الإدارات المحلية والمعلمون للعودة للمدارس أولا، ثم يتبع عودة الطلاب بعد ذلك، ومواعيد العودة الرئيسيين كالتالي:-

يستأنف المعلمين والإدارات المحلية العودة إلى المدارس يوم السبت الموافق 7 من شهر سبتمبر لعام 2024.

عودة الطلبة للدخول إلى المدارس يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر لعام 2024.

الدخول المدرسي 2024/ 2025

وفقا لما ورد في المنشور العام من وزارة التربية الوطنية، من المقرر سير الدراسة لمدة فصلين دراسيين، وفقا للخطة الزمنية التالية:

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم 21 من شهر سبتمبر 2024، ويستمر حتى شهر يناير 2025.

بعد الإنتهاء من الفصل الدراسي الأول يحصل الطلاب على إجازة في شهر يناير حتى العودة للفصل الدراسي الثاني.

تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير 2025، وتستمر حتى شهر يونيو 2025.

العطلات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

وتم تحديد العطلات الرسمية كالتالي:

1 من يناير 2025 إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة.

الإحتفال ببداية السنة الأمازيغية في 12 يناير 2025.

إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الموافق 8 أبريل 2025.

1من مايو 2025 إجازة عيد العمال.

16 يونيو 2025 إجازة عيد الأضحى المبارك.

5 يوليو 2025 الإحتفال بعيد الاستقلال.

6 يوليو 2025 الاحتفال برأس السنة الهجرية.