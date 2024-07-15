«الناجح يرفع إيده» موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 بجميع المحافظات بالاسم ورقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 منذ عدة أيام، حيث أدى آلاف طلاب وطالبات مرحلة التعليم الأساسي امتحانات نهاية العام الدراسي بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يتم رفع كشوفات النتائج عبر موقع وزارة التربية الرسمي، وذلك فور اعتمادها من قِبل الوزير محمد عامر المارديني، ويتاح الاستعلام عنها عن طريق رقم الاكتتاب.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024

قامت وزارة التربية الوطنية السورية بتحديد موعد الكشف عن نتائج التاسع سوريا 2024 خلال الأيام السابقة، ولقد أكدت الجهات المختصة أن جميع الامتحانات قد مضت بصورة جيدة بجميع المحافظات، حيث لم تتلقى الوزارة أي شكاوى أو اعتراضات من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم، فجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ما عدا سؤال واحد، وذلك من أجل التمييز بينهم، وأضاف المصدر أن نسبة نجاح الطلاب لهذا العام في الدورة الأولى قد بلغت 65%، ووفقاً لما جاء فإنه خلال الشهر الحالي سيتم الإعلان عن النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 عبر رقم الاكتتاب

وفرت الجهات المعنية منصة رقمية يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج والإطلاع على كافة الخدمات التعليمية، فعن طريق كتابة الاسم الثلاثي الخاص بالطالب ورقم الاكتتاب يتم عرض نتيجته، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك: