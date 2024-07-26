متى موعد إجازة اليوم الوطني 1446/ 2024 للطلاب والموظفين في المملكة السعودية

كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني للملكة، ويحمل اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية مناسبة مميزة في قلوب الشعب السعودي كله، لما يحمله هذا اليوم من الذكرى لتاريخ عظيم لهم، فهذا اليوم تحتفل فيه المملكة بذكرى تأسيسها وتجديد الوفاء والولاء لهذا الوطن العظيم.

موعد إجازة اليوم الوطني

يعتبر اليوم الوطني للملكة العربية السعودية مناسبة مميزة للاحتفال، لما يحمله من تاريخ عظيم في قلوب أفراد الشعب السعودي، ويوافق اليوم الوطني للملكة يوم 23 من شهر سبتمبر كل عام، وقد تم تحديد موعد إجازة اليوم الوطني لعام 1446 حيث تبدأ يوم 23 من شهر سبتمبر 2024، وتستمر لمدة خمسة أيام حيث تنتهي يوم 27 من شهر سبتمبر 2024.

احتفال المملكة باليوم الوطني

وتعتبر الدولة أن اليوم الوطني مناسبة للمواطنين للاحتفال والاستمتاع بأوقاتهم، حيث يعتبر الوطن هو أساس الهوية والانتماء لدى الشعب السعودي، وأنهم يستحقون الاحتفال بهذه المناسبة بكل حماس وفخر.

وسيتم خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، والتي تعبر عن الهوية الوطنية والتراث السعودي، والتي تعكس الروح الوطنية بين أفراد المجتمع السعودي، وأيضا تهدف إلى تعزيز الفخر بالهوية السعودية.

تاريخ تأسيس السعودية

عند التحدث عن تأسيس المملكة العربية السعودية، نجد في هذه السيرة قصة عظيمة لرجال البسالة، والتي كان على رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، وإصرارهم على تحقيق الوحدة والاستقرار على أرض شبه الجزيرة العربية.

حيث تأسست المملكة العربية السعودية عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود، الذي وحد القبائل العربية تحت شعار واحد، وقد خاضوا حينها العديد من الحروب والمفاوضات مما أدت إلى تحقيق الاستقلال، وبناء عليه تأسيس المملكة العربية السعودية.