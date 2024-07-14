“استعلم وادفع من هٌـنا” غرامات المرور العامة الرقم الالماني بغداد وجميع المحافظات عبر منصة اور ur.gov.iq

يبحث أصحاب السيارات والمركبات في العراق عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024، حيث معرفة قيمة الغرامات المقررة عليهم وكيفية سدادها بالطريقة الإلكترونية التي وضعتها المديرية العامة للمرور في العراق، وتفرض العراق هذه الغرامات من أجل الحفاظ على حياة المواطنين والحفاظ على حركة المرور، بحيث يتم الحفاظ على أرواح الناس وكذلك تجنب حدوث أي زحام أو مشاكل مرورية.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكنك أن تتعرف على غرامات المرور العامة الرقم الالماني المقررة عليك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أور التي تمكنك من معرفة المبلغ الذي عليك دفعه بدلاً من الذهاب إلى مقر الهيئة العامة للمرور في العراق، والاستعلام سيكون بالخطوات التالية:-

الولوج إلى منصة أور الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.

الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. سجل الدخول على المنصة من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك اختار خدمة “غرامات المرور”.

اكتب رقم سيارتك بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر أمامك التفاصيل الخاصة بالغرامة المقرر عليك دفعها.

شروط دفع غرامات المرور بالرقم الألماني

وضعت الهيئة العامة للمرور في العراق عدة شروط يلزم توافرها في الشخص لكي تتمكن من دفع غرامات المرور العامة الرقم الالماني كالتالي:-

أن يدفع الشخص المبلغ المفروض عليه دفعه.

أن يحتفظ بالرقم الشخصي الذي قام به بارتكاب المخالفة المرورية، كما يلزم أن ينسخ الشخص الإيصال الخاص بالمخالفة.

يشترط أن يرسل تسجيل السيارة ليجري الفحص عليها.

كما يشترط أن يتأكد المواطن من أن البيانات التي كتبها صحيحة، كذلك عليه أن يتأكد من صحة التسجيل في المرور.

الشرط الأخير هو أن يكون لدى الشخص رخصة قيادة سارية.

سداد غرامات المرور في العراق 2024

يمكنك أن تسدد غرامات المرور العامة بالرقم الالماني المقررة عليك من خلال الخطوات التالية: