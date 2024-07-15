خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق من خلال منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة السابعة لعام 2024 عبر منصة “مظلتي”، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم فئات محددة من الشعب العراقي ماديًا لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما يعد هذا الدعم الاجتماعي ذو تأثير إيجابي على حياة العديد من الأسر العراقية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة السابعة لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر رابط منصة “مظلتي”:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الانتقال إلى قسم “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

النقر على خانة “أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية”.

تحديد “الوجبة السابعة” وإدخال البيانات المطلوبة للتأكد.

النقر على خانة “بحث” لعرض النتيجة.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط والمعايير للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وتقدم المواطنين للدخول ضمن مظلة المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تمنعهم من العمل.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل المحدود.

يشترط ألا يعمل المتقدم في أي جهة حكومية أو خاصة وألا يكون له دخل شهري ثابت.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

عمر المتقدمين الذكور لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة.

كما أن عمر النساء المتقدمات يتراوح ما بين 15 و55 عامًا.

لا يجوز للمتقدم الحصول على دعم مالي من برامج دعم حكومية أخرى.

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الفئات المستفيدة من مظلة برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وتشمل هذه الفئات:

المرضى وكبار السن.

الأرامل والمطلقات.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأيتام.

الأفراد الذين لا يعملون بسبب الإعاقة أو المرض الذي يحول دون قدرتهم على العمل.

العاملين بشكل غير منتظم، مثل الحرفيين.