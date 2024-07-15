بشكل رسمي .. رابط التسجيل على قرعة الحج وموعد التقديم واهم الشروط

يرغب العديد من المواطنين في التسجيل في قرعة الحج وهم يرغبون في التعرف على كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، حيث تعمل الهيئة العليا للحج والعمرة على توفير رحلة حج آمنة ومنظمة من خلال بدء عملية التسجيل تهدف الهيئة إلى تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في أداء الحج، وستتيح فرصاً متساوية للجميع، بمشاركة جميع المعلومات اللازمة حول التسجيل والإجراءات والشروط للمواطنين العراقيين، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق

يمكن التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق بكل سهولة عند اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

اختر خيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ابحث عن رابط تقديم طلب لأداء فريضتي الحج والعمرة لعام 2025 وانقر عليه.

أدخل المعلومات المطلوبة بعناية ودقة.

أطلعت على الشروط والأحكام المنشورة على الموقع ووافقت عليها.

يمكنك تنزيل النموذج بصيغة PDF على جهازك الخاص.

تحقق من صحة المعلومات التي يتم ادخالها واتبع الإرشادات بدقة لضمان تسجيلك بنجاح في قرعة الحج والعمرة لعام 2025.

موعد التقديم على الحج للعراقيين

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد التسجيل لأداء مناسك الحج في العام 2025 في العراق، وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك المواعيد من قبل الهيئة المسؤولة عن الحج والعمرة من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في منتصف شهر محرم الحالي، وخلال ايام سوف يتم فتح التسجيل لجميع العراقين ببعض الشروط من التي يجب توافرها.