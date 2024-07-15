لينك الإستعلام.. رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق عن الوجبة السابعة والأخيرة من تلك الكشوفات، يأتي هذا الإعلان في سياق الرد على العديد من التساؤلات التي تلقاها الوزارة حول أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية، وذلك في إطار حرصها على توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين يمكنهم الإستفادة من منصة مظلتي وهو الموقع الرسمي التابع للوزارة.

رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكنك الإستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الرسمي مظلتي.

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

ادخال الكود المرئي.

الضغط على أيقونة أسماء الرعاية الإجتماعية.

النقر على رقم الوجبة واختيار الوجبة السابعة.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل الإسم كاملا الشخصية ورقم الهوية الوطنية.

ادخال اسم المحافظة.

النقر على خانة عرض النتيجة.

تظهر لك نتيجة الوجبة الأخيرة وجميع أسماء المستفيدين.

شروط الحصول على أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 202

نوضح لكم شروط الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية.

يكون مقيما في العراق بشكل دائم.

لا يتجاوز عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد.

يلتزم بشرط عدم امتلاكه لأي ممتلكات ذات قيمة مثل العقارات أو سيارات أو أراض زراعية

تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و 60 عاما، يكون عمر المتقدمة 15 عاما كحد أدنى و 55 عاما كحد أقصى.

تحميل جميع المستندات المطلوبة أثناء عملية التقديم.

أصدرت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بيانا رسميا أكدت فيه التزامها المستمر بتقديم الدعم للمحتاجين عبر برنامج الرعاية الإجتماعيه، و أوضحت الوزارة أن التأخير في صرف الدعم يعود إلى التحديات المالية الحالية، والتي تستلزم تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.