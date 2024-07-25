مليون مبروووك للناجحين.. الوزارة المختصة توضح: موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

انتهى طلاب الثانوية العامة لعام 2024 من امتحانات شعبة العلمي علوم والأدبي يوم الأربعاء الماضي، بينما أنهى طلاب شعبة علمي رياضة امتحاناتهم يوم السبت الماضي و يعيش الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر والقلق بانتظار ظهور النتائج، خاصة أنه لم يتم الإعلان بعد عن الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة لذا يتساءل الكثيرون عن موعد رصد الدرجات، حيث لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول موعد ظهور النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

تتبقى أيام قليلة فقط على ظهور نتيجة الثانوية العامة وأثناء الإعلان عن النتائج سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار نتيجة الثانوية العامة أو نتيجة الصف الثالث الثانوية 2024 الدور الأول وتسجيل رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تنتهي عملية التصحيح يوم الأحد القادم، الموافق 28 يوليو 2024 و من المحتمل أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، كما تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة النجاح قد لا تقل عن 78%، وهو ما يقترب من نسبة نجاح العام الدراسي 2022-2023 فسيتم تطبيق قواعد درجات الرأفة على الطلاب الناجحين، كما يحق للطلاب الذين لهم دور ثان رفض درجات الرأفة إذا رغبوا في ذلك.